Дмитрий Песков: Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

Непосредственного участия в переговорах он не принимает, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек, самопровозглашенные республики – 124. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что процесс будет продолжаться. Зеленский накануне лично прибыл в киевский аэропорт, чтобы встретить борт, на котором вернулись освобожденные украинцы.
2019-12-30T16:03:00+03:00
2019-12-30T16:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 30 декабря 2019
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