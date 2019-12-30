Дмитрий Песков: Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

Непосредственного участия в переговорах он не принимает, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек, самопровозглашенные республики – 124. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что процесс будет продолжаться. Зеленский накануне лично прибыл в киевский аэропорт, чтобы встретить борт, на котором вернулись освобожденные украинцы.