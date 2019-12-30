Следствие просит арестовать подозреваемых в планировании теракта в Петербурге

Их задержало ФСБ, уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям.

Заседание суда должно начаться в эти минуты, оно пройдет в закрытом режиме. Один из подозреваемых уже доставлен в суд. Имена задержанных пока не сообщают. Против них возбуждено уголовное дело по статьям приготовление к совершению преступления, терроризм и участие в деятельности террористической организации. По информации ФСБ, задержанные планировали осуществить нападения в местах массового скопления людей. У них изъяли улики и материалы, подтверждающие подготовку терактов.

Спецоперацию силовики провели 27 декабря на основании информации, полученной от американских партнеров. Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Однако о каких именно терактах шла речь в Кремле не уточнили.

Два года назад американские спецслужбы помогли ФСБ предотвратить организацию взрыва в Казанском соборе Петербурга.