Общественность Татарстана просит главу Астраханской области не допустить строительства памятника Ивану Грозному

Общественные организации Татарстана обратились к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой отклонить инициативу строительства памятника Ивану Грозному. Они считают, что эта инициатива противопоставляет историческую память разных народов и нарушает межнациональный мир. В настоящее время на сайте мэрии Астрахани идет онлайн-голосование по созданию в городе комплекса, посвященного присоединению астраханского ханства к России.

Граждане имеют право быть услышанными, — считает сенатор от Астраханской области Александр Башкин. Александр Башкин отметил, что все решения, связанные с памятниками и мемориальными комплексами, должны приниматься после детальных обсуждений и быть продуманными. Сенатор также подчеркнул, что многие люди могут ошибаться в оценке личности Ивана Грозного.