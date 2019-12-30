Съемщики квартир в доме в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв, не получали отказов в получении компенсации

Съемщики квартир в доме, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, не получали отказов в получении компенсации. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава управления социальной защиты администрации города Магнитогорска Ирина Михайленко.

«Среди жителей этого дома были те, которые снимали жилье, были те, которые не являлись собственниками, поэтому они это право доказывали через суд, но процедура была не болезненная для них. Исковые заявления составлялись у нас в правовом управлении. Они были одного типа, поэтому граждане только подтверждали проживание подписями двух соседей. Отказов по этому параграфу никому не было, так как это было несложно доказать, если люди там действительно проживали. Подписи двух соседей, и суд принимал положительное решение», — сказала она.

Глава управления соцзащиты подчеркнула, что одна из жительниц дома, Татьяна Писарева, которую, как писали в СМИ собирались выселить из пострадавшего от взрыва дома на улицу, утратила право проживания в квартире до того, как произошла трагедия.

«Я не могу прокомментировать эту ситуацию до конца, я только знаю, что у Татьяны Писаревой было муниципальное жилье, и право проживать в нем она утратила до того, как произошла трагедия. Это все, что я знаю по этому вопросу. Она утратила право – это было жилье по соцнайму», — заключила она.

Как писала ранее «Новая газета», администрация города Магнитогорска подала иск о выселении женщины и двоих ее детей из занимаемой ими квартиры в доме номер 164 на проспекте Карла Маркса без предоставления иного места жительства. Чиновники объясняли это тем, что у Т.Писаревой не было документов на квартиру: она не получала жилплощадь по договору социального найма и не являлась ее собственницей, а кроме того — получила в наследство долю в квартире от умерших родственников. Сама Т.Писарева объясняла, что доля арестована за долги, выплатить которые она не в состоянии.

В результате взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек. Седьмой и восьмой подъезды позднее были полностью демонтированы. Власти утверждают, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.