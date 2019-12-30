Глава управления соцзащиты Магнитогорска: Более 150 жильцов пострадавшего от взрыва дома прошли курортное лечение

Более полутора сотен жителей дома в Магнитогорске, где произошел взрыв 31 декабря 2018 года, прошли курортное лечение после трагедии. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава управления социальной защиты администрации города Магнитогорска Ирина Михайленко.

«Был открыт благотворительный счет и была оказана материальная помощь на найм жилья тем людям, которые жили во всем доме, пока дом признавался пригодным к проживанию, пока шла эта процедура экспертизы. А также на организацию похорон членам семей и родственникам, на оплату государственных пошлин. И в дальнейшем уже на оздоровление детей и взрослых, которым по медицинским показаниям необходимо было пройти курортное лечение, – 72 ребенка и 98 взрослых. Это было в Евпаторию и в Челябинскую область» – сказала она.

И.Михайленко добавила, что соотношение государственной поддержки пострадавшим и помощи благотворителей составило примерно три к одному.

«Наверное, один к трем. Господдержка, конечно больше, в три раза больше. Что касается благотворительного фонда, там очень много было участников. И благотворителями выступали, начиная от граждан, заканчивая какими-то организациями, которые изъявляли такое желание. Собрали 76 миллионов», — пояснила она.

В результате взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии в Магнитогорске стали 39 человек. Седьмой и восьмой подъезды позднее были полностью демонтированы. Власти утверждают, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.