В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

Им оказался 45-летний местный житель, — рассказал пресс-секретарь местного управления ФСБ Ольга Алькина. Возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет.
2019-12-30T15:30:00+03:00
2019-12-30T15:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 30 декабря 2019
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