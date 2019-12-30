«Газпром» и «Нафтогаз» не успевают подписать соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в Европу

«Газпром» и «Нафтогаз» не успевают подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу. Дэдлайн был установлен до 29 декабря. Сегодня переговоры продолжаются в Вене. Украинская сторона подтвердила, что завершена работа над техническим соглашением между операторами систем. Однако окончательных документов пока нет.