«Газпром» и «Нафтогаз» не успевают подписать соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в Европу

«Газпром» и «Нафтогаз» не успевают подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу. Дэдлайн был установлен до 29 декабря. Сегодня переговоры продолжаются в Вене. Украинская сторона подтвердила, что завершена работа над техническим соглашением между операторами систем. Однако окончательных документов пока нет.
2019-12-30T15:29:00+03:00
2019-12-30T15:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:29, 30 декабря 2019
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