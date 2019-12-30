Глава управления соцзащиты Магнитогорска: Расселены все жители подъездов, разрушенных в результате взрыва

На сегодняшний день расселены все жители подъездов, разрушенных в результате взрыва 31 декабря 2018. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава управления социальной защиты администрации города Магнитогорска Ириной Михайленко.

«Начнем с тех подъездов, которые пострадали больше всего, это седьмой и восьмой подъезд. В этих подъездах находилось 104 квартиры, на сегодняшний день они расселены абсолютно все за счет средств федерального бюджета. Из оставшихся пятисот двадцати квартир, которые расположены в 1, 6, 9 и 12 подъездах Это те подъезды, которые остались целыми. 159 жителей квартир воспользовались возможностью переезда, получили компенсацию из федерального областного бюджетов, и на сегодняшний день они тоже все расселены», — сказала она.

И.Михайленко добавила, что каждый собственник получил денежную компенсацию в соответствии с площадью квартиры.

«Итоговая сумма (компенсации – Э.М.) из расчета той площади квартиры, которая была, умноженная на стоимость квадратного метра, 31 тысячу 725 рублей. Каждый собственник получил возмещение в соответствии с теми квадратными метрами, которые были в его квартире», — уточнила она.

Глава управления соцзащиты также отметила, что из бюджета были выделены на средства на похороны погибших и другие нужды.

«Кроме того, из федерального областного бюджета была оказана помощь на погребение погибших, 39 человек. Было возмещение вреда здоровью – это те люди, которые получили какие-то травмы и которые лечились. И абсолютно всем жителям 7 и 8 подъездов было возмещение в связи с утратой имущества. Из местного бюджета были выделены средства на восстановление поврежденных окон в других подъездах и в соседних домах, средства на восстановление поврежденных металлических дверей, на ремонт автомобилей, которые в этот момент находились и тоже оказались поврежденными, а также на ремонт и на приобретение предметов первой необходимости», — заключила И.Михайленко.

В результате взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии в Магнитогорске стали 39 человек. Седьмой и восьмой подъезды позднее были полностью демонтированы. Власти утверждают, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.