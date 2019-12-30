Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья просит Путина прекратить пытки и беззаконие в отношении него

Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна просит Владимира Путина прекратить пытки и беззаконие в отношении него. Мать, жена и дети чиновника записали поздравление президенту. Семья Шестуна пожелала президенту встретить новый год в теплом семейном кругу.
2019-12-30T15:00:00+03:00
2019-12-30T15:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 30 декабря 2019
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