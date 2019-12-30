Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья просит Путина прекратить пытки и беззаконие в отношении него

Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна просит Владимира Путина прекратить пытки и беззаконие в отношении него. Мать, жена и дети чиновника записали поздравление президенту. Семья Шестуна пожелала президенту встретить новый год в теплом семейном кругу.