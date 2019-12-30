В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

Против монумента выступили представители татарской общины.

Деньги на памятник царю обещал дать православный олигарх Константин Малофеев. Администрация города в декабре запустила голосование на своем сайте, чтобы узнать отношение горожан к фигуре Ивана Грозного и идеи увековечить его память.

Опрос проводится без регистрации. Отвечать можно бесконечное количество раз. Ход голосования не отображается. Мэр Астрахани Радик Харисов ранее подчеркивал, что предложение исходит именно от инвестора.

Инициатива противопоставляет историческую память разных народов и нарушает межнациональный мир, говорится в обращении «Всемирного форума татарской молодежи». В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия. Общественники просят губернатора и мэра не допустить строительства.

Интернет-голосование по поводу установки памятника продлится до середины января.