В суд в Петербурге должно поступить ходатайство об избрании меры пресечения задержанным за подготовку терактов

В районный суд Санкт-Петербурга, по некоторым данным, должно поступить ходатайство следствия об избрании меры пресечения двум гражданам, задержанным за подготовку терактов. Об этом стало известно Интерфаксу. Ранее ФСБ сообщало, что они дают признательные показания. Конкретные имена пока не называются. Была информация, что теракты планировались во время новогодних праздников. Сведения, которые помогли предотвратить взрывы, российским спецслужбам предоставили американцы. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа по телефону.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы «Эха Москвы», не стал раскрывать подробности получения информации от американской стороны.

ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных дает клятву ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации).