Среди российских предпринимателей больше всех разбогател Владимир Потанин

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, его состояние выросло на 8,5 миллиардов долларов. сейчас оно составляет более 28-ми миллиардов. Далее в списке идут президент «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. В пятерку лидеров попали Геннадий Тимченко и Владимир Лисин.