Среди российских предпринимателей больше всех разбогател Владимир Потанин

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, его состояние выросло на 8,5 миллиардов долларов. сейчас оно составляет более 28-ми миллиардов. Далее в списке идут президент «Лукойла» Вагит Алекперов и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. В пятерку лидеров попали Геннадий Тимченко и Владимир Лисин.
2019-12-30T14:30:00+03:00
2019-12-30T14:34:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563025-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...