Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признал вину

Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Руслан Нагиев. Он уточнил, что рассмотрение дела в особом порядке начнется в январе. Шамсутдинова этапируют в Москву на судебно-психиатрическую экспертизу. Рядовой утверждает, что офицеры в его части избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.