Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признал вину

Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Руслан Нагиев. Он уточнил, что рассмотрение дела в особом порядке начнется в январе. Шамсутдинова этапируют в Москву на судебно-психиатрическую экспертизу. Рядовой утверждает, что офицеры в его части избивали солдат и отбирали у них деньги, а ему угрожали изнасилованием.
2019-12-30T14:30:00+03:00
2019-12-30T14:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 30 декабря 2019
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