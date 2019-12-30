Связанные с правительством Татарстана общественные организации обеспокоены инициативой о памятнике Ивану Грозному

Связанные с правительством Татарстана общественные организации обеспокоены инициативой поставить в Астрахани памятник Ивану Грозному. Они обратились к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой остановить голосование по данному проекту. Как считают в Казани, эта инициатива противопоставляет историческую память разных народов и нарушает межнациональный мир.