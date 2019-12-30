Связанные с правительством Татарстана общественные организации обеспокоены инициативой о памятнике Ивану Грозному

Связанные с правительством Татарстана общественные организации обеспокоены инициативой поставить в Астрахани памятник Ивану Грозному. Они обратились к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой остановить голосование по данному проекту. Как считают в Казани, эта инициатива противопоставляет историческую память разных народов и нарушает межнациональный мир.
2019-12-30T14:30:00+03:00
2019-12-30T14:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 30 декабря 2019
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