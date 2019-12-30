На молодежном чемпионата мира по хоккею Сборная России проиграла сверстникам из США со счетом 1-3

И осложнила себе борьбу за выход в четвертьфинал турнира.

После двух туров ситуация в группе, где выступает наша команда, была крайне запутанной. Все 5 участников имели в своем активе равное количество очков. И матч сборных России и США имел первостепенное турнирное значение. Долгое время на площадке царил осторожный хоккей. С небольшим преимуществом нашей команды. Увы, во втором периоде в ворота россиян в течение семи секунд влетело две шайбы. Что и предопределило исход матча, считает главный тренер сборной Валерий Брагин.

Есть у российской команды и проблемы и с реализацией большинства. В трех проведенных матчах наши хоккеисты 14 раз имели на одного игрока больше, но ни разу не смогли использовать численное превосходство.

В заключительном матче группового этапа наша команда сыграет против сверстников из Германии. Чтобы продолжить борьбу за медали, российской молодежке необходимо побеждать.

Встреча сборных команд России и Германии состоится завтра, 31 декабря.