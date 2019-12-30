Суд в Петербурге сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте подозреваемых в подготовке теракта

О задержании двух человек (это россияне) ФСБ объявила вчера. Утверждается, что они дали признательные показания. Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеозапись задержания.

На видео, которое опубликовали российские спецслужбы, сотрудники ФСБ в подъезде заламывают руки мужчине в коричневой куртке. Затем в кадре появляется квартира. Оперативник крупным планом показывает коробку с патронами. Второго подозреваемого задерживают на улице. На его лице видны ссадины.

В квартире сотрудник раскладывает перед камерой тёмные очки, бейсболку и маску на лицо. На столе лежат два ножа. Также в интернете со ссылкой на ФСБ появилось ещё одно видео. На нём мужчина с закрытым до глаз лицом произносит арабский текст.

В конце записи появляется надпись на арабском языке. Интерфакс поясняет, что на видео один из задержанных дает клятву верности запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». По версии ФСБ два россиянина якобы готовили теракты в многолюдных местах Петербурга. Совершить нападения они планировали во время новогодних праздников, уверены силовики.

Силовики утверждают, что теракт удалось предотвратить благодаря помощи американских спецслужб. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы», отказался раскрыть подробности.

Такие совместные действия – очень позитивный шаг для обеих стран. Об этом «Эху Москвы» рассказал генерал-майор СВР в отставке Юрий Кобаладзе. Юрий Кобаладзе выразил надежду, что сотрудничество специальных структур России и США продолжится и приведет к полезным результатам.