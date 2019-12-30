Уходящий декабрь стал самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений

Между тем, согласно прогнозам, в центральных регионах России в новогоднюю ночь ожидаются снегопады и до минус 7-ми градусов. Это касается Владимирской, Воронежской, костромской областей. В столичном регионе в ночь на 1 января и в первый день года ожидается 0 – минус 2 градуса.