Уходящий декабрь стал самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений

Между тем, согласно прогнозам, в центральных регионах России в новогоднюю ночь ожидаются снегопады и до минус 7-ми градусов. Это касается Владимирской, Воронежской, костромской областей. В столичном регионе в ночь на 1 января и в первый день года ожидается 0 – минус 2 градуса.
2019-12-30T13:30:00+03:00
2019-12-30T13:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 30 декабря 2019
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