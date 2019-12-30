Китайский ученый, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорен к 3 годам тюрьмы

Китайский ученый, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорен к 3-м годам тюрьмы и к крупному штрафу. Как сообщает газета «Чайна Дейли», двое его коллег получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Суд отметил, что ученые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике для набора добровольцев для эксперимента.
2019-12-30T13:30:00+03:00
2019-12-30T13:33:26+03:00
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13:30, 30 декабря 2019
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