Китайский ученый, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорен к 3 годам тюрьмы

Китайский ученый, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорен к 3-м годам тюрьмы и к крупному штрафу. Как сообщает газета «Чайна Дейли», двое его коллег получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Суд отметил, что ученые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике для набора добровольцев для эксперимента.