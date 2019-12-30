Суд в Санкт-Петербурге, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанных за подготовку терактов

Дзержинский суд Санкт-Петербурга, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанных за подготовку терактов. Ранее ФСБ сообщила, что двое россиян дают признательные показания. У них изъяты ящики с патронами, ножи, комплекты черной одежды. Утверждается, что они планировали теракты в период новогодних праздников. Информацию, которая помогла предотвратить взрывы, России предоставили Соединенные Штаты. Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за это.
2019-12-30T13:30:00+03:00
2019-12-30T13:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 30 декабря 2019
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