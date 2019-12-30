Суд в Санкт-Петербурге, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанных за подготовку терактов

Дзержинский суд Санкт-Петербурга, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанных за подготовку терактов. Ранее ФСБ сообщила, что двое россиян дают признательные показания. У них изъяты ящики с патронами, ножи, комплекты черной одежды. Утверждается, что они планировали теракты в период новогодних праздников. Информацию, которая помогла предотвратить взрывы, России предоставили Соединенные Штаты. Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за это.