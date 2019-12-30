Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в уходящем году стал лидером среди футболистов по уровню заработка в Instagram

Даже в своем клубе португалец получает меньше.

Португалец за 49 рекламных постов, опубликованных в течении года, заработал почти 48 миллионов долларов. Тогда как в «Ювентусе» за это же время Криштиану получил лишь 34 млн. В среднем за одну рекламную публикацию Роналду получает $975 тыс. И это – абсолютный рекорд в мире футбола.

На втором месте в топ-5 по уровню дохода в Instagram значится капитан «Барселоны» Лионель Месси. Причем, Аргентинец заработал здесь почти в два раза меньше. В первую пятерку входят также экс-футболист сборной англии Девид Бэкхем, бразильский форвард ПСЖ Неймар и Златан Ибрагимович. Недавно объявивший о переходе в итальянский Милан.

Добавим, что Роналду имеет в инстаграме 186 млн подписчиков. И уверенно лидирует и по этому показателю.