Суд в Петербурге, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемых в подготовке терактов

Дзержинский суд Петербурга, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемых в подготовке терактов. О задержании двух россиян ФСБ объявила вчера. Силовики утверждают, что преступление удалось предотвратить благодаря помощи американских спецслужб. Два года назад ЦРУ также предупредило ФСБ о подготовке взрыва в Казанском соборе Петербурга. Теракт удалось предотвратить.

Задержание в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в терроризме «более чем красноречиво говорит о результативности» сотрудничества спецслужб США и РФ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Вы видите сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более с чем красноречиво говорит о результативности», — сказал он. Д.Песков уточнил, что информация была «передана по каналам спецслужб». О ситуации было доложено российскому президенту. Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за содействие в предотвращении терактов в России. ФСБ задержала двух террористов, готовивших теракт в Петербурге в новогодние праздники. О предоставленной информации ранее упоминал глава ФСБ Александр Бортников.