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13:00, 30 декабря 2019

Кремль отказывается прогнозировать итоги переговоров с Украиной по газу

Национальные компании до сих пор не заключили новое соглашение по транзиту.

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по заключению мирового соглашения по судебным спорам из-за действующего контракта на газ. Подписать документы должны были до 29 декабря, но этого не было сделано. Источник РБК утверждает, что процесс подписания продолжается.

Из пакетного мирового соглашения пока выполнено лишь одно условие. «Газпром» выплатил около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украинская компания это подтвердила. О выполнение других условий, например, отзыве исков и снятия арестов с имущества российской газовой компании не сообщалось.

Переговоры шли в Вене с четверга. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал работу над соглашением непростой и призвал не спешить с прогнозами.

Новое соглашение по транзиту газа будет подписано на пять лет. Договор начнет действовать с первого января.



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