«Боинг-787» авиакомпании «Катарские авиалинии» совершил экстренную посадку в «Домодедово» по техническим причинам

«Боинг-787» авиакомпании «Катарские авиалинии» совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово» по техническим причинам, — сообщили ТАСС источники в экстренных службах. Самолет летел из Дохи в Осло. Он подал общий сигнал тревоги через 2,5 часа после взлета. Как ожидается, пассажиры вылетят из Москвы после 16-ти часов резервным бортом.
2019-12-30T12:30:00+03:00
2019-12-30T12:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 30 декабря 2019
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