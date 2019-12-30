«Боинг-787» авиакомпании «Катарские авиалинии» совершил экстренную посадку в «Домодедово» по техническим причинам

«Боинг-787» авиакомпании «Катарские авиалинии» совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово» по техническим причинам, — сообщили ТАСС источники в экстренных службах. Самолет летел из Дохи в Осло. Он подал общий сигнал тревоги через 2,5 часа после взлета. Как ожидается, пассажиры вылетят из Москвы после 16-ти часов резервным бортом.