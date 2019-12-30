Водитель автобуса, попавшего в аварию в Псковской области, по предварительным данным, не справился с управлением

Водитель пассажирского автобуса, попавшего в аварию в Псковской области, по предварительным данным, не справился с управлением из-за гололедицы, — сообщили РБК в региональном управлении МВД. Обстоятельства происшествия выясняются. После аварии в больницу доставлен 21 пострадавший, в том числе трое детей. Автобус направлялся из Минска в Санкт-Петербург. По предварительной информации, все пострадавшие – граждане Белоруссии.
2019-12-30T12:30:00+03:00
2019-12-30T12:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 30 декабря 2019
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