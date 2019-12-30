Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении судейской карьеры

В список арбитров Международной федерации футбола Кашшаи попал еще в 2003-м. И уверенно двигался по карьерной лестнице. В 2008-м венгр обслуживал финал Олимпиады в Пекине. А еще три года спустя получил назначение на финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», став самым молодым арбитром, судившим решающую встречу турнира. К слову, после этого Кашшаи начал периодически чудить. На ЕВРО 2012 он обслуживал матч Англия – Украина. Мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот Харта. Но венгерская бригада гол не засчитала. А в 2017 разразился скандал после четвертьфинала Лиги чемпионов Реал — Бавария. Тогда помощники Кашшаи не заметили, что два из трех своих голов Криштиану Роналду забил из офсайда. А сам рефери предъявил спорную красную карточку Артуро Видалю

Добавим, что Виктор Кашшаи в последнее время обучался спортивному менеджменту и теперь планирует добиться успеха в этой области.