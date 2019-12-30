С бывшим фигурантом «московского дела» Раджабовым отказываются сотрудничать бизнеспартнёры после его выхода из СИЗО

С бывшим фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым отказываются сотрудничать бизнеспартнёры после его выхода из СИЗО. Выступая в прямом эфире «Эха Москвы», Раджабов уточнил, что работает менеджером по строительным объектам.

Раджабов признан виновным в том, что бросил пластиковую бутылку в полицейских по время протестной акции 27 июля, при этом ни в кого не попал.

Судья Мещанского суда Татьяна Бараковская освободила Раджабова от наказания. Обвинение просило для фигуранта 3,5 года колонии.