Новым художественным руководителем «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Театральный режиссер неоднократно вступался за фигурантов ряда политических дел.

Виктор Рыжаков сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда. К выполнению своих обязанностей в театре «Современник» он приступит с 4 января. В последние годы Рыжаков поддерживал обвиняемых по громким уголовным делам. Выступал в защиту фигуранта «московского дела» Павла Устинова, был поручителей за обвиняемую по «театральному делу» Софью Апфельбаум, призывал освободить захваченных на Украине режиссёра Павла Юрова и художника Дениса Грищука. Худрук также обращался к Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить финансирование «Петербургского театрального журнала».

Виктор Рыжаков родился в 1960 году в Хабаровске. Окончил Дальневосточный институт искусств, театральное училище имени Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства.

Режиссер Школы-студии МХАТ награжден премией Станиславского «За вклад в театральную педагогику».

Центр имени Всеволода Мейерхольда теперь возглавит арт-директор театра Елена Ковальская.