Задержанные спецслужбами россияне признались в подготовке терактов в Петербурге

Владимир Путин ранее поблагодарил президента США за помощь в предотвращении преступления.

ФСБ опубликовала запись задержания предполагаемых злоумышленников. Одного из мужчин силовики встретили в подъезде дома, другого – на улице. В квартирах у обоих прошли обыски, кадры с которых также попали на видео. В объектив попали среди прочего вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды и солнцезащитные очки. На видео попали компьютерный стол с едой и стоящем микрофоном, в другом помещении на столе лежит книга «Учение египетского масонства».

ТАСС сообщает о еще одной записи от спецслужб. На ней мужчина приносит клятву запрещенному в нашей стране ИГИЛ.

В ФСБ считают, что найденные улики доказывают подготовку задержанными терактов. Преступления планировали совершить в новогодние праздники. Задержанные якобы уже дают признательные показания. Уголовное дело расследуется по статье участие в террористической организации.

Личности задержанных не раскрываются.