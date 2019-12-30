РПЦ раскритиковала закон о свободе вероисповедания в Черногории

Она назвала его ущемлением прав Сербской церкви.

Синод РПЦ заключил, что правительство Черногории нанесло «циничный удар по Церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений». Там отметили, что в стране долгое время держался режим, который выступал против религиозных организаций, и сейчас, когда они снова набирают силу, подобное давление недопустимо. В Московском патриархате также подчеркнули, что в Черногории сейчас светская власть, и с её стороны подобные действия в отношении канонической церкви недопустимо.

По новому закону Сербская православная церковь должна передать черногорскому государству всё имущество на территории страны, которое не было официально оформлено как собственность религиозной организации. В общей сложности это примерно шестьсот пятьдесят святынь.

На стадии обсуждения этот законопроект вызвал широкий общественный резонанс. В разных городах из-за этого проходили беспорядки. Также были случаи, когда местные жители перекрывали дороги и мосты.

В Сербской православной церкви опасаются, что их имущество будет передано Черногорской автокефальной церкви, которая существует с 1993-его года, но Константинопольским патриархатом не признана.