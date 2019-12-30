Мировой суд Элисты приостановил производство по делу в отношении Елены Батуриной о клевете

Оно возбуждено против Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Иск подал финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента ИНТЭКО Виктора Батурина. Как пояснили РИА в суде, дело приостановлено до установления места нахождения Елены Батуриной. Она объявлена в розыск.