Мировой суд Элисты приостановил производство по делу в отношении Елены Батуриной о клевете

Оно возбуждено против Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Иск подал финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента ИНТЭКО Виктора Батурина. Как пояснили РИА в суде, дело приостановлено до установления места нахождения Елены Батуриной. Она объявлена в розыск.
2019-12-30T11:30:00+03:00
2019-12-30T11:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 30 декабря 2019
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