За уголовным делом против одного из основателей Рунета, возможно, стоит высокопоставленный чиновник Кремля

За уголовным делом против одного из основателей Рунета Алексея Солдатова, возможно, стоит высокопоставленный чиновник Кремля. Поводом для преследования могла стать борьба за один из доменов, пишет сегодня интернет-издание «Медуза».

Действия Солдатова и двух его коллег по переводу IP-адресов в ведение чешской компании нанесли ущерб на полмиллиарда рублей. Заявление против бывшего замминистра подал в МВД лично начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

На его же имя пришли несколько писем от руководителей государственных организаций, где выражалась обеспокоенность трансфером IP-адресов в зарубежную компанию и не исключалась дестабилизация работы всемирной сети.

Впрочем, реальным мотивом для возбуждения дела стало беспокойство за домен верхнего уровня – su. Он был зарегистрирован почти 30 лет назад и продолжает широко использоваться на просторах бывшего СССР. Этот домен наряду с доменами ru и рф стали частью национальной доменной зоны в рамках закона о суверенном интернете. Но контролировались они не государством, а структурами Алексея Солдатова, который стал фигурантом уголовного дела.

Солдатов находится под домашним арестом.