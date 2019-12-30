Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи

По его мнению, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление. Официальное заявление опубликовано в Твиттере канцелярии премьера-министра. Польский премьер обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. «Пакт Молотова – Риббентропа был не просто актом о ненападении. Это был политический и военный альянс», — уверен Моравецкий. Так он ответил на слова Путина о том, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. Также Путин отметил, что на момент ввода советских войск в Польшу польское правительство уже бежало из Варшавы.

Путин также назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» Юзефа Липски, который был послом Польши в Германии в 1935 – 39 годах. После этого российского посла вызвали в МИД Польши.

В российском МИДе действия польских властей попыткой переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом сказала официальный представитель Министерства Мария Захарова.

После визита в МИД Польши российский посол отметил, что беседа проходила в жёсткой, но корректной форме.