С фигурантом «московского дела» Раджабовым отказываются сотрудничать бизнес-партнеры после его выхода из СИЗО

С фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым отказываются сотрудничать бизнес-партнеры после его выхода из СИЗО. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Восемьдесят процентов людей, кто компанию имеет, не готовы со мной работать больше. Уже два дня после выхода из СИЗО я пытаюсь реанимировать бизнес. Частные лица, я думаю, не будут бояться работать со мной, свою квартиру дать поремонтировать, а какие-то компании, кому-то ресторан сделать или что-то такое: «Братан, ты, конечно, красавчик, но риски-риски-риски», — сказал он.

С. Раджабов уточнил, что работает менеджером по строительным проектам.

Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова признали виновным в том, что он бросил пластиковую бутылку с жидкостью в силовиков в ходе протестной акции 27 июля в центре столицы. При этом она ни в кого не попала. Согласно приговору, который зачитала судья Татьяна Бараковская, брошенная бутылка в совокупности с проведением несогласованной акции вызвала у полицейских чувство опасности.

Суд приговорил С.Раджабова к штрафу 100 тысяч рублей, но тут же освободил его от исполнения наказания.

Гособвинение ранее просило для фигуранта 3,5 года колонии. С.Раджабова активно поддерживает рэпер Оксимирон, который после оглашения приговора призвал поддерживать и других фигурантов.