В Техасе неизвестный мужчина открыл стрельбу во время церковной службы, на которой присутствовало не менее 250 человек

При этом служба транслировалась в интернете, отмечает The New York Times. Нападавший убил двух человек, прежде чем его застрелил прихожанин, который входит в волонтёрскую команду охраны храма. Мотивы стрелка неизвестны, его имя власти не назвали.
2019-12-30T10:30:00+03:00
2019-12-30T10:38:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 30 декабря 2019
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