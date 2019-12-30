Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета Алексея Солдатова и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём. Как утверждает издание Медуза, заявление в МВД подал лично начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.