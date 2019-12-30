Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета Алексея Солдатова и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём. Как утверждает издание Медуза, заявление в МВД подал лично начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
2019-12-30T10:30:00+03:00
2019-12-30T10:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 30 декабря 2019
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