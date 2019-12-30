Столичные аэропорты работают сегодня при максимальной нагрузке

В этот день наблюдается самое большое количество пассажиров в году.

На сегодняшний день приходится примерно треть всех бронирований за все новогодние праздники, — сообщает сервис aviasales.ru. Вылететь из Москвы собираются как минимум пятьдесят тысяч человек. По данным сайта, большинство из них планируют лететь внутренними рейсами. Самые популярные направления – Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Уфа. Заграницу больше всего билетов забронировали в Баку, Кишинев, Ереван, Минск и Прагу.

Во всех столичных аэропортах заранее отчитались, что готовы к самому загруженному дню. Для этого рассчитали дополнительные смены, привели в порядок спецтехнику, а также закупили реагенты для взлетных полос и противообледелительные вещества для самолетов.

Также аэропорты просят пассажиров приезжать сегодня как минимум за три часа до вылета и быть готовым к пробкам на подъезде и очередям при регистрации. В пресс-службе Внуково, например, советовали воспользоваться «Аэроэкспрессом», чтобы избежать заторов на дорогах.

Следующий подобный пик в столичных аэропортах будет с пятого по девятое января.