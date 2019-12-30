Миллиардер Владимир Потанин разбогател в этом году больше остальных россиян

Об этом следом за Forbes сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Владимира Потанина превысило 28 миллиардов долларов. В этом году совладелец «Норильского никеля» стал богаче ещё на 8 с половиной миллиардов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчёты. Следом в списке самых разбогатевших россиян идёт президент Лукойла Вагит Алекперов. Его доходы выросли на 6 миллиардов долларов и превышают 22 миллиарда. Разбогатели на несколько миллиардов в уходящем году совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, основатель и основной акционер холдинга «Волга Групп» Геннадий Тимченко и глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Из них Михельсон богаче всех. У него по оценке Bloomberg больше 24х с половиной миллиардов. В десятке также Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг. Всего в списке миллиардеров больше двух десятков россиян. В этом году они разбогатели на 50 с лишним миллиардов долларов — это самый большой показатель за несколько лет. Напомню, что на днях Потанин возглавил рейтинг российских миллиардеров, составленный журналом Forbes.

Самым успешным предпринимателем за последнее десятилетие Forbes называл Леонида Михельсона. Его состояние за этот период по оценке издания выросло более чем на 22 миллиарда долларов.