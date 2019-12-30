МВД объявило о завершении следствия в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину. По её словам, уголовное дело насчитывает не более пяти томов. Материалы могут быть направлены в суд уже в конце января.

Мифтахова обвиняют в хулиганстве по мотивам политической ненависти.