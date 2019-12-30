Китайский ученый приговорен к тюрьме за рождение первых в мире генномодифицированных детей

Появление в прошлом году на свет близняшек Лулы и Наны шокировало не только научную общественность. Биофизик Стэнфордского университета Хе Цзянкуй заявил, что ему удалось отредактировать гены детей, чтобы они не смогли заразиться ВИЧ.

Суд города Шэнчьжэнь в своем приговоре впервые признал рождение третьего ребенка с измененными генами. Ученый и его коллеги преднамеренно нарушили государственные нормативы в области научных исследований и опрометчиво применили технологию редактирования генов в репродуктивной медицине.

Процесс над исследователями прошел в закрытом режиме. Следователи представили различные доказательства, включая документы, свидетельские показания, электронные файлы и видеозаписи. Обвиняемые во всем сознались.

Цзянкуй наказан строже всего. Ближайшие три года он проведет в тюрьме. Также его обязали выплатить гигантский штраф – почти полмиллиона долларов.

Китайского ученого также пожизненно лишили возможности участвовать в исследованиях в репродуктивной медицине.