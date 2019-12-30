Российский самолёт «Сухой Суперджет-100» после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, рассказал РИА руководитель объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, в России формируется дивизион гражданской авиации, куда войдут производители «Суперджетов» и среднемагистральных самолётов МС-21.
2019-12-30T09:30:00+03:00
2019-12-30T09:34:26+03:00
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09:30, 30 декабря 2019
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