Российский самолёт «Сухой Суперджет-100» после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, рассказал РИА руководитель объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, в России формируется дивизион гражданской авиации, куда войдут производители «Суперджетов» и среднемагистральных самолётов МС-21.