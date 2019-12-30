В РПЦ назвали циничным и раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, выглядит циничным ударом по церкви и поддерживает раскол. Об этом говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви, опубликованном в понедельник на сайте Московского патриархата.

«Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений. Новый закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, что Черногория является государством светским», — говорится в тексте.