Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи

По мнению премьера, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление.

Заявление польского премьера стало ответом на высказывания Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Президент, в частности. сказал, что СССР был последней страной, подписавшей Пакт о ненападении с Германией. Также Путин отметил, что на момент ввода советских войск на территорию Польши польское правительство уже бежало из Варшавы.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что считает Советский Союз и нацистскую Германию двумя странами, начавшими Вторую мировую войну, напоминает РИА. По его словам, россияне, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, заслуживает правды.