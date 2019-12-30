Фильм «Союз спасения», снятый Первым каналом, не смог возглавить российский прокат

Историческая драма о восстании декабристов, которую ещё до премьеры некоторые кинокритики называли одной из главных российских картин года, уступила комедии «Холоп».

Фильм «Союз спасения» режиссёра Андрея Кравчука пока не показал впечатляющих результатов. Проект Первого канала за предпраздничный уик-энд собрал 120 миллионов рублей, это как отмечает портал dtf.ru вдвое меньше, чем выручила комедия «Холоп». На неё приходится почти 40 процентов сборов. Тем не менее, прокатчики «Союза спасения» надеются, что фильм покажет себя в январе, когда в кинотеатры начнут ходить люди постарше – выходных у них будет много — и школьники. Министр культуры Владимир Мединский, напомню, предложил включить фильм о восстании декабристов 1825 года в школьную программу. Главный посыл картины: нельзя идти против царя-батюшки. За это нескольких декабристов расстреляли, больше сотни сослали в ссылку и на каторгу в Сибирь.

Новый фильм у зрителей и критиков вызвал смешанные чувства. Историческими неточностями дело в нём не ограничилось. Создатели фильма явно пытались провести параллель между декабристами и нынешней оппозицией, замечают критики. Через весь фильм красной линией проходит мысль о том, что главное — стабильность, а все противники власти — смутьяны и бунтовщики.

Лидером мирового проката остаются «Звёздные войны». Девятый эпизод киносаги собрал больше 700 миллионов долларов.