В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

Им оказался 45-летний местный житель. Об этом рассказала пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Ольга Алькина. Возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет.