В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

Им оказался 45-летний местный житель. Об этом рассказала пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Ольга Алькина. Возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет.
2019-12-30T09:00:00+03:00
2019-12-30T09:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:00, 30 декабря 2019
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