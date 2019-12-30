Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран «Нормандской четвёрки» после того, как в Киеве приземлился самолёт с пленными после масштабного обмена с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

По словам Зеленского, условием обмена было освобождение пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». Они обвиняются в гибели людей в Киеве во время «Евромайдана». Зеленский называет передачу «беркутовцев» политическим решением.

Обмен пленными между Украиной и ДНР подтверждает работу минских соглашений. Об этом «Эху Москвы» рассказал украинский политолог Вадим Карасев. Отношение к обмену на Украине неоднозначное. Кроме сторонников процедуры есть и противники, которые считают процесс обмена признанием капитуляции Украины, отметил Вадим Карасев.

Напомним, это был первый обмен пленными за 2 года.