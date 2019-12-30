Сегодняшний день может стать самым загруженным в московских аэропортах

По данным сервиса «Авиасейлз», треть билетов забронирована на понедельник 30 декабря. Самые длинные очереди ожидаются у стоек регистрации на внутренние рейсы. Больше всего билетов забронировано на Петербург, Краснодар, Сочи, Минводы, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений лидируют Ереван, Стамбул, Прага, Минск и Баку.