Сегодняшний день может стать самым загруженным в московских аэропортах

По данным сервиса «Авиасейлз», треть билетов забронирована на понедельник 30 декабря. Самые длинные очереди ожидаются у стоек регистрации на внутренние рейсы. Больше всего билетов забронировано на Петербург, Краснодар, Сочи, Минводы, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений лидируют Ереван, Стамбул, Прага, Минск и Баку.
2019-12-30T08:45:00+03:00
2019-12-30T08:46:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562835-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:45, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...