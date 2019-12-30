Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за год выросло на 8,5 миллиардов долларов

Он стал самым разбогатевшим российским миллиардером, сообщает агентство Bloomberg. Далее в списке лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов — плюс 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — плюс 5 миллиардов. И ещё один акционер этих компаний Геннадий Тимченко — плюс 4 миллиарда. Как отмечает агентство, в целом состояние 23 российских миллиардеров за год выросло почти на 53 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за последние 4 года.