Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за год выросло на 8,5 миллиардов долларов

Он стал самым разбогатевшим российским миллиардером, сообщает агентство Bloomberg. Далее в списке лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов — плюс 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — плюс 5 миллиардов. И ещё один акционер этих компаний Геннадий Тимченко — плюс 4 миллиарда. Как отмечает агентство, в целом состояние 23 российских миллиардеров за год выросло почти на 53 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за последние 4 года.
2019-12-30T08:45:00+03:00
2019-12-30T08:46:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562833-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:45, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...