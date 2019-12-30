Китай ввёл в эксплуатацию высокоскоростную железнодорожную магистраль между Пекином и городом Чжанцзякоу

В этих городах находятся спортивные объекты зимней Олимпиады 2022 года. Как сообщило Центральное телевидение Китая, протяжённость ветки 174 километра. Поезда будут развивать скорость до 350 километров в час. Благодаря этому, время в пути удалось сократить с 3 часов до 47 минут.