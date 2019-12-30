Китай ввёл в эксплуатацию высокоскоростную железнодорожную магистраль между Пекином и городом Чжанцзякоу

В этих городах находятся спортивные объекты зимней Олимпиады 2022 года. Как сообщило Центральное телевидение Китая, протяжённость ветки 174 километра. Поезда будут развивать скорость до 350 километров в час. Благодаря этому, время в пути удалось сократить с 3 часов до 47 минут.
2019-12-30T08:30:00+03:00
2019-12-30T08:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 30 декабря 2019
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