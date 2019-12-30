Зеленский: Первая часть Парижских договорённостей «Нормандской четвёрки» выполнены

Первая часть Парижских договорённостей «Нормандской четвёрки» выполнены, заявил президент Украины Владимир Зеленский после масс штабного обмена пленными с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. По словам Зеленского, условием обмена было освобождение пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей во время «Евромайдана». Это было сложное политическое решение, добавил президент.
2019-12-30T08:30:00+03:00
2019-12-30T08:48:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562825-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...