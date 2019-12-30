Зеленский: Первая часть Парижских договорённостей «Нормандской четвёрки» выполнены

Первая часть Парижских договорённостей «Нормандской четвёрки» выполнены, заявил президент Украины Владимир Зеленский после масс штабного обмена пленными с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. По словам Зеленского, условием обмена было освобождение пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей во время «Евромайдана». Это было сложное политическое решение, добавил президент.