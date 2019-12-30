Президент Путин поблагодарил президента США за помощь в предотвращении терактов в России

Информация была передана по линии спецслужб. Президенты условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

Вчера ФСБ сообщила задержании двух россиян, которые, как утверждается, готовили теракт в Петербурге в новогодние праздники.

Такие совместные действия – очень позитивный шаг для обеих стран. Об этом «Эху Москвы» рассказал генерал-майор СВР в отставке Юрий Кобаладзе. Юрий Кобаладзе выразил надежду, что сотрудничество специальных структур России и США продолжится и приведет к полезным результатам.